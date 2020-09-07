"سامسونغ" تغلق مصنع تلفزيوناتها الوحيد في الصين

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أن ”سامسونغ إلكترونيكس“ قررت وقف الإنتاج من مصنعها الوحيد لأجهزة التلفزيون في الصين، بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك القرار كأحدث تحرك للشركة الكورية الجنوبية لنقل الإنتاج من البلد الذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الشركة، إن مصنع التلفزيونات في ”تيانجين“، هو مركز الإنتاج الوحيد لتلفزيونات ”سامسونغ إلكترونيكس“ في الصين.

وذكرت ”سامسونغ“ في بيان صدر في وقت سابق، أن القرار جزء من مساع جارية لتعزيز الكفاءة في منشآت الإنتاج التابعة لها.

من جهتها، ذكرت وكالة ”يونهاب“ الكورية اليوم، أن المصنع يضم نحو 300 عامل.

وامتنعت ”سامسونغ“ عن التعليق على عدد العاملين بالمصنع، ولكنها ذكرت أنه من المتوقع الاحتفاظ ببعض العاملين والمعدات.