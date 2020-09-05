الأردن.. تباين حكومي وانتقادات شعبية بسبب الحظر الشامل يوم الجمعة

باتت سياسة الحكومة الأردنية في التعامل مع وباء كورونا عرضة لانتقادات متزايدة، منذ العودة لتسجيل حالات إصابة محلية جديدة في آب/ أغسطس الماضي، أو ما يمكن تسميتها بالموجة الثانية من الوباء.

وترتكز تلك الانتقادات حول فرض حظر تجول شامل، للجمعة الثانية على التوالي، في العاصمة عمان والزرقاء، باعتبارهما المحافظتين الأكثر تسجيلا للإصابات في المملكة، إضافة إلى فرض الحظر في جميع محافظات المملكة يوميا من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا.

موجة الانتقادات الموجهة للحكومة بدأت بتحميلها مسؤولية عودة ظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس؛ بسبب ”تساهلها“ في ضبط المعابر الحدودية، التي دخل منها مصابون بالفيروس نقلوا العدوى داخل البلاد بأرقام غير مسبوقة، في انتكاسة دفعت رئيس الوزراء عمر الرزاز لزيارة تلك المعابر وإجراء تنقلات لكبار المسؤولين فيها.

أما فيما يتعلق بفرض حظر يوم الجمعة، فبدا واضحا أن القرار ليس موضع إجماع حكومي كما كان في بدايات ظهور الوباء، ففيما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قبل أيام، أن الحظر غير مجدٍ اقتصاديا وصحيا، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: إن التوصية بفرض حظر شامل على مدينتي عمان والزرقاء جاءت من وزير الصحة سعد جابر.

تصريحات العضايلة حملت مؤشرا واضحا على وجود تباين داخل الفريق الحكومي فيما يتعلق بالحظر الشامل، إذ بدت وكأنها تنصل من قرار الحظر وتحميله لوزير الصحة، وفق مراقبين، وسط أنباء عن رفض عدد من الوزراء لفرض الحظر الشامل.

الاختلافات واضحة

ورأى الكاتب والاقتصادي الأردني الدكتور مازن مرجي أن ”الاختلافات واضحة داخل الفريق الحكومي منذ العودة لتسجيل حالات الإصابة المحلية بالفيروس، وما زلت مستمرة حتى اليوم“.

ويرى مرجي في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”ما يجري هو محاولة لتحميل وزير الصحة سعد جابر وزر كل أخطاء المرحلة الماضية، والتنصل من المسؤولية التي يتحملها وزراء آخرون، من بينهم وزير النقل خالد سيف، تزامنا مع الحديث عن احتمالات رحيل الحكومة، التي رأى مرجي وجوب رحيلها بسبب فشلها الملحوظ، ومسؤوليتها عن تفشي الوباء الذي دخل عبر المعابر البرية“.

وشدد على أن ”وزير الصحة أعطى الأولوية للموضوع الصحي عبر توصيته بالحظر، وله رؤيته بهذا الخصوص، وهو الأدرى بآلية عمل وزارته ودور الحظر في مكافحة الوباء والحد منه“.

وأضاف أن ”الحظر الشامل يوم الجمعة لا يسبب ضررا بالغا وكبيرا على المستوى الاقتصادي، فالجمعة هو يوم عطلة أساسا، ولا بأس من فرض الحظر الشامل إن كانت منه فائدة صحية“.

ضرر اقتصادي

من جهته، رأى الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن ”هناك حالة من عدم التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي، تمثلت في مشكلة المعابر الحدودية التي دخل الوباء عبرها مجددا إلى البلاد“.

وأضاف الدرعاوي، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحظر غير مجدٍ صحيا وضار اقتصاديا، فالاختلاط والتزاحم في الأسواق قائم بين الناس بقية أيام الأسبوع، هناك عدد كبير من سكان عمان والزرقاء غادروا مدنهم قبل فرض الحظر، وهذا ربما ينقل الوباء إلى محافظات أخرى، وهو ما يجعل قرار الحظر غير مفهوم صحيا“.

ورأى أنه ”من المستغرب فرض الحظر في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الحالي، فهناك قطاعات اقتصادية تعتمد على يوم الجمعة في عملها، مثل المطاعم والمخابز والمولات، وهو ما يضر بعملها ويكبدها خسائر كبيرة“.

وأشار الدرعاوي إلى أن ”لجنة الأوبئة ربما لا تدرك تداعيات الوباء على الملف الاقتصادي بشكل جيد“.

سخرية

وفي سياق الانتقادات الشعبية لموضوع فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، حظي مقطع فيديو بتداول واسع على موقع ”فيسبوك“، برر ناشروه عدم جدوى فرض الحظر.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي لم تتأكد ”إرم نيوز“ من دقته، شارعا رئيسا يفصل العاصمة عمان عن منطقة ماحص التابعة لمحافظة البلقاء.

وبدا من خلال الفيديو أن الشارع على اليمين مختلف عن الشارع على الشمال، والذي تقرر فيه حظر شامل في العاصمة عمان، إذ بدت المحال التجارية في منطقة ماحص التابعة لمحافظة البلقاء مفتوحة وتمارس عملها بشكل طبيعي، بينما المحال في عمان مغلقة بسبب الحظر، رغم أن الفاصل بينهما شارع لا أكثر، وهو ما أثار انتقادات ساخرة وساخطة في آن واحد.