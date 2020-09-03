البحرين تسمح بعبور مجالها الجوي للرحلات القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول

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أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، أنها وافقت على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجوائها للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات. ونقلت