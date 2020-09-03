البحرين تسمح بعبور مجالها الجوي للرحلات القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، أنها وافقت على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجوائها للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”بنا“ عن ”مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات“ القول: ”صدرت موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها، إلى كافة الدول“.