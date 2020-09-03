رئيس موريتانيا يطلق خطة للنهوض الاقتصادي بـ632 مليون دولار

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، عن إطلاق برنامج اقتصادي ”متكامل“ بـ240 مليار أوقية قديمة (نحو 632 مليون دولار)، بهدف النهوض بالاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وقال ولد الغزواني في خطاب له إن ”جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد، وسعيا إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الكوفيد 19، فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي من الدولة“.

ويشمل البرنامج 6 محاور سيتم تنفيذها خلال الـ30 شهراً المقبلة، ويستهدف إطلاق برامج حكومية عاجلة بقيمة 241،6 مليار أوقية قديمة.

وستعمل الدولة من خلال هذه الخطة الاقتصادية، على تطوير البنية التحتية لدعم النمو بمبلغ قدره 67 مليار أوقية، فيما تسعى لتحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب من خلال توفير مبلغ 81 مليار أوقية.

كما ستعمل الخطة على تثمين قدرات قطاع الإنتاج وتسريع تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء بمبلغ 54 مليار أوقية، بالإضافة لدعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف بمبلغ قدره 23 مليار أوقية.

كما ستوفر الخطة التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني، مبلغ 9 مليار أوقية للتشجير والتشغيل، بالإضافة لمبالغ مالية أخرى للمتفرقات والطوارئ.

وقال غزواني في خطابه إن هذا البرنامج سيمكن من جعل المنظومة الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس السياسة العامة للحكومة العامة.