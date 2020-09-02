الأول من نوعه في المنطقة.. دبي تطلق برنامجا للمتقاعدين حول العالم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ”دبي للسياحة“ إطلاق برنامج ”التقاعد في دبي“، الموجه لكافة المتقاعدين والذي يمتاز بتنافسيته العالمية، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للجميع للزيارة وكذلك للعيش، بما في ذلك فئة المتقاعدين سواء من المقيمين في الدولة أو المقبلين على التقاعد حول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم، فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، وذلك من خلال تعاون مشترك بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ”دبي للسياحة“ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية، سيحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20,000 درهم ”حوالي 5500 دولار أمريكي“ يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم ”حوالي 275000 دولار أمريكي“، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم ”حوالي 550000 دولار أمريكي“.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي لأكثر من عشر سنوات وبلغوا سن التقاعد، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في دبي وتوجهها العالمي كمركز للابتكار، ومدينة حاضنة للإبداع، ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى توفر لهم خيارا سهلاً للتقاعد، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لدبي، إذ تقع على مقربة من معظم بلدان المقيمين، مما يجعل تنقلهم وسفرهم ميسراً.