الأرجنتين تنجح بإعادة هيكلة 66 مليار دولار من دينها الخارجي

علنت بوينس آيرس الإثنين أنّها توصّلت إلى اتّفاق على إعادة هيكلة 99% من ديونها الصادرة وفقاً لأحكام قانون أجنبي والبالغة قيمتها 66.13 مليار دولار، في خطوة تتوّج أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقّة بين الأرجنتين ودائنيها ومن شأنها أن تخرج البلاد من حالة التخلّف عن السداد.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان إنّه بموجب الاتّفاق ”أعيدت هيكلة 99% من الديون الصادرة وفقاً لأحكام تشريع أجنبيّ“.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقلّ من شهر من إعلان بوينوس آيرس أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع ثلاث مجموعات من الدائنين الرئيسيين للبلاد لإعادة التفاوض على شروط الديون.

وأضاف غوزمان وقد وقف إلى جانبه كل من الرئيس ألبرتو فرنانديز ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أنّه ”بفضل عملية الحوار كان هناك قبول واسع“ من الدائنين بهذا الاتفاق.

وأوضح الوزير أنّه بفضل الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه فإنّ بلاده ستحصل على إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون، في حين سينخفض سعر الفائدة السنوي من 7 في المئة إلى 3.07 في المئة.

وأضاف أنّ ”هذا يعطينا مهلة زمنية اقتصادية كافية لوضع سياسات مستدامة تحقّق التنمية“.

ولفت الوزير إلى أنّ هذا الاتفاق أبعد عن البلاد شبح مقاضاتها في الخارج من قبل صناديق المضاربة وهو كابوس سبق وأن عاشته في الماضي.

بدوره رحّب الرئيس فرنانديز بالاتفاق، مؤكّداً أنّ بلادها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الواردة فيه. وقال ”لقد خرجنا من المتاهة“.