الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي

ذكر بيان إماراتي، اليوم الأحد، أن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الأمن الغذائي والمائي بحثت هاتفيا مع وزير الزراعة الإسرائيلي سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي يوم الجمعة.

وجاء في البيان، أن الوزيرة مريم بنت محمد المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر ”تعهدا بالتعاون في مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والمائي“.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فإن هذه المباحثات جرت، افتراضيا، يوم الجمعة الفائت.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس آب، أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية في اتفاق توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.