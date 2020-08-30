وزير المالية الكويتي: حاجة ملحة لاقتراض 66 مليار دولار

قال وزير مالية الكويت براك الشيتان، اليوم الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما ”ما زالت ملحة وضرورية“.

وقال الشيتان في تصريحات صحافية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي، وإن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على ”مشاريع البنية التحتية والإنشائية“.

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه ”بشكل مكتوب“؛ تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.