الصين تفرض قيودا تجارية جديدة قد تعرقل بيع "تيك توك"

أعلنت الصين عن قواعد تجارية جديدة للذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعرقل عمليات بيع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ”تيك توك”، حسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وقالت الصحيفة، إن ”محاولة بيع تيك توك وتجنب الحظر الأمريكي المحتمل قد تواجه بعض التعقيدات، إذ أعلنت الصين عن فرض قيود جديدة على صادرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تعرقل عمليات البيع“.

وتحظر القواعد الجديدة التي كشفت عنها الوزارات الصينية المسؤولة عن التجارة والعلوم والتكنولوجيا، تقنيات الحوسبة ومعالجة البيانات مثل: تحليل النص، والتعرف على الصوت، ما لم تحصل الشركة على ترخيص، وهي التكنولوجيا التي تستخدمها تيك توك في بعض الأحيان.

وأصدرت الحكومة الصينية تحذيرا إلى شركة ”بايت دانس“ وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك، وأخبر المستشار الحكومي ”كوي فان“ وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة، أن بايت دانس يجب أن تفكر بجدية وحذر في وقف محادثات بيع تيك توك.

وأضاف ”فان“، أنه حتى لو لم يعد لدى بايت دانس حصة في تيك توك، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض عمليات نقل التكنولوجيا التي قد تنتهك القواعد، ولم تعلق ”بايت دانس“ حتى الآن علي القواعد الجديدة.

في الواقع فإن هذه الخطوة ستعمل على تصعيد النزاع المحتدم بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، وقد دخل الجانبان فعلا في حرب تجارية، وفرضت الولايات المتحدة -حقا- قيودا تجارية على شركات مثل: ”هواوي“ بسبب مخاطر أمنية مزعومة.

كما يعد الضغط على ”تيك توك“ لإسقاط ”بايت دانس“ امتدادا لذلك، ففي هذا الصدد، ليس من المستغرب أن تواجه الصين ذلك بفرض قيود تصدير أكثر صرامة، إذ يضغط هذا نظريا على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات، وتخفيف القيود على التكنولوجيا الصينية.