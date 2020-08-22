مسؤول إيراني: علاقتنا التجارية مع الإمارات مستمرة

قال مسؤول إيراني إن علاقات بلاده التجارية مع دولة الإمارات مستمرة، مشيرا إلى أن ”البلدين الجارين عازمان على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما“.

وكانت وكالة رويترز وصفت، في تقرير لها، التصريحات الإيرانية المعارضة لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنها ”جعجعة بلا طحين“، مشيرة إلى أن إيران لا تتحمل خسارة جارتها الخليجية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة.

ونقلت صحيفة ”إيران“ الحكومية، اليوم السبت، عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانجان، قوله ”لن يكون هناك اضطراب في الاتجاه المتنامي للعلاقات التجارية الإيرانية الإماراتية، وإن العلاقات التجارية بين البلدين مستمرة“.

وأوضح فرزانجان أن ”البلدين الجارين (إيران والإمارات) عازمان على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما“.

وأشار إلى أن سلع إيران المستوردة من الإمارات ليست مجرد سلع استهلاكية، بل تشمل أيضا الآلات والأجزاء اللازمة للقطاعات الصناعية، التي يمكن أن تشمل الآلات الصناعية والأجزاء اللازمة للصناعات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر“.

وفقا للمسؤول الإيراني فإنه ”يمكن أن تكون الصادرات إلى الإمارات، مثل الدول المجاورة الأخرى، محركا للتوظيف وتوليد الدخل في قطاع الصرف الأجنبي“.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كانت قد استدعت، يوم الأحد الماضي، القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبوظبي، احتجاجا على التهديدات الواردة في خطاب الرئيس حسن روحاني.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن وزارة الخارجية ”استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيران إلى ديوان عام الوزارة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين“.

واعتبرت الوزارة هذا الخطاب ”غير مقبول، وتحريضيا، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي“.

وأكدت دولة الإمارات ”رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل“، مشددة على أن ذلك يعد ”تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة، كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول“.

وأكدت الإمارات أنها ”ترفض أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات، كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة“، مؤكدة أن ”العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية“.