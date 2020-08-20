تراجع حجم التجارة بين إيران وتركيا بنسبة 73% خلال النصف الأول من 2020

أظهرت بيانات رسمية، تراجع حجم التجارة بين إيران وتركيا بنسبة 73%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تراجع حجم الصادرات الإيرانية؛ نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وأشار تقرير لغرفة طهران التجارية، نشرته وكالة ”إيلنا“ المحلية، إلى أن الصادرات الإيرانية إلى تركيا في الفترة المذكورة، تراجعت بنسبة 85%، فيما شهدت الصادرات التركية إلى إيران انخفاضا بنسبة 45%.

ولفت التقرير إلى أن المصادر والإحصاءات الرسمية التركية، تؤكد تراجع حجم التجارة مع إيران، وذلك بعدما سجلت ما يقرب من مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين كان التبادل بين البلدين قد سجل 3.9 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وكانت بيانات أظهرت، في وقت سابق، تراجع حجم التجارة بين إيران وكل من ألمانيا والصين، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها طهران؛ نتيجة العقوبات الدولية التي تعرقل صادرات وواردات البلاد.

وتشهد عدة قطاعات في الاقتصاد الإيراني، في المرحلة الراهنة، تراجعا حادا في الإنتاج والتصدير، من أبرزها قطاع النفط.