الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد‎

صعد الذهب اليوم الخميس معوضا بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة، بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة الـ 05:37 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 % إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1% إلى 27.01 دولار للأوقية، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2167.52 دولار.