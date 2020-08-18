إيران تدرس إنشاء ميناء جديد في خليج عمان

قال رئيس منظمة الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية، محمد راستاد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تدرس بجدية إنشاء ميناء محيطي آخر على الشريط الساحلي لمكران في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران في خليج عمان.

ويوجد حاليًا ميناء جابهار بمحافظة سيستان بالوشستان، وهو الميناء المحيطي الوحيد في إيران.

ونقل موقع المنظمة الإيرانية عن راستاد، اليوم الثلاثاء، قوله في حديث للتلفزيون الإيراني إن ”سواحل مكران يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التبادلات التجارية البحرية المستقبلية لإيران“.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن الميناء الرئيس للبلاد على سواحل مكران هو ميناء جابهار، وقال ”تم إنشاء طاقات جيدة جدًا في هذا الميناء وزادت طاقة الميناء إلى أربعة أضعاف، من مليونين إلى 8.8 مليون ”.

وأضاف ”المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء بهشتي ستزيد من طاقة هذا الميناء إلى 33 مليون طن سنويًا“.

وبشأن حالة تحميل وتفريغ البضائع في موانئ البلاد، قال المسؤول ”منذ بداية العام (20 مارس / آذار وفق التقويم الإيراني) تم تحميل وتفريغ حوالي 47 مليون طن من البضائع في البلاد“.

كما أشار إلى القدرة المحلية على إنتاج المعدات البحرية ومعدات الموانئ، وقال ”معظم المعدات والسفن التي يستخدمها مكتب إدارة المشروع في عمليات مختلفة مثل البحث والإنقاذ البحري، وكذلك التعامل مع التلوث البحري، يمكن تصنيعها داخل الدولة“.

وذكر رئيس منظمة الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية أن ”من أهم الخطوات التي اتخذتها منظمة الموانئ والملاحة في هذا المجال أن 83 سفينة مطلوبة من قبل المنظمة سيتم بناؤها من قبل مقاولين محليين ومبلغ الائتمان المقدم في هذا المشروع هو 240 مليون يورو، وهو ما يعتبر مشروعا كبيرا جدا، ويمكن أن يعزز الصناعة البحرية في البلاد وسيعززها ويخلق فرص عمل جيدة ”.

وتقع مكران في الجزء الجنوبي من محافظة سيستان وبلوشستان، وهي عبارة عن شريط ساحلي شبه صحراوي على طول ساحل خليج عمان.

وفي سياق متصل، قال رئيس العلاقات العامة في منظمة الموانئ الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سعد الدين قريشي، اليوم الثلاثاء، إنه ”يمكن لشواطئ مكران أن تلعب دورًا خاصًا في مستقبل التبادلات البحرية“.

وأضاف قريشي بحسب ما نقل عنه موقع ”خبريان“ المحلي ”إضافة إلى تطوير شواطئ مكران، نقوم حاليًا بأنشطة على مدار 24 ساعة في اليوم، على الرغم من تفشي كورونا، وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الصحية“.

وتابع قريشي ”تم اتخاذ إجراءات أولية لتطوير سكة حديد تشابهار والعمال يعملون، وفي الوقت نفسه، بناءً على هذه الإجراءات، تم رفع موقع إيران اللوجستي من 160 إلى 69“.