السعودية تقرّ إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري

أقرت السعودية إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.

والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.

وقالت وكالة الانباء السعودية، مساء الأحد، إن ”المقام السامي“ وجه بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي أنشأته الرياض قبل سنوات، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.

ووفقاً للتوجيه الرسمي، ستتولى اللجنة أيضاً الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.

كما ستتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري ربع سنوي وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشراقية،

ونص الأمر السامي على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.

وأضيف لعضوية اللجنة الإشراقية لمكافحة التستر التجاري التي يترأسها وزير التجارة كل من وزير النقل، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ووحدت السعودية جهودها في مكافحة التستر التجاري في الأعوام القليلة الماضية، تحت ”البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري“، وهو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن ”برنامج التحول الوطني 2020“ للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتعزيز التوعية بأخطار التستر وآليات مكافحته.

وتشترك عدة جهات حكومية مع وزارة التجارة في تطبيق البرنامج، ومن بينها وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.

وتقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري تقول تقارير اقتصادية محلية إنها تكلف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنويًا.