اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي‭ ‬ترفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة‎

قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي، اليوم الأحد، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما.

وقالت النائبة صفاء الهاشم، في تصريحات صحفية: ”اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي“.

وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام ووباء كورونا.