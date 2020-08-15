أمريكا: الدعم المالي للبنان مشروط بإنهاء الفساد

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قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة