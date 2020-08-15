أمريكا: الدعم المالي للبنان مشروط بإنهاء الفساد

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد.
وأدلى هيل بتلك التصريحات في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام لبيروت بعد أن شهدت انفجارا كارثيا في المرفأ هذا الشهر.
وأضاف هيل ”عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فستستجيب أمريكا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستمر“.
كما قال إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بثلاثين مليون دولار من التمويل الإضافي للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل.