مسؤول إيراني: ضعف دبلوماسيتنا التجارية عائق رئيس أمام تصدير البضائع

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، حميد زادبوم، أن بلاده تواجه مشكلة في عملية تصدير البضائع، مرجعا ذلك إلى ضعف ”الدبلوماسية التجارية“ للحكومة، وليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال زادبوم لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، اليوم السبت، إن ”البنى الاقتصادية والإنتاجية في إيران لا تتواكب مع ما تحتاجه الدول المستوردة للصادرات الإيرانية، في حين يجب أن يكون إنتاج الصادرات وفق حاجة الأسواق والمستهلكين التي نتعامل معها“.

وأضاف أنه ”لا ننتظر من العالم أو حتى دول الجوار استيراد بضائعنا، إذ إن الأسواق العالمية تنشط بشكل كبير ولن نجد سبيلا أو مساحة لعرض صادراتنا، لهذا يجب أن نبحث عما يحتاجه المستوردون لكي نعمل على إنتاجه ثم تصديره“.

ورأى أن ”سياسة التصدير للتجار في إيران تتشابه مع سياسة البيع في المحال الصغيرة؛ بحيث يظن المصدرون أن ما يجب فعله هو الجلوس وانتظار المشتري لكي يختار ما يناسبه، لكن هذه السياسة والعقلية لا تتماشى مع الصادرات للخارج وإنما تفلح فقط في مبيعات الداخل“.

وتابع: ”إذا افترضنا أن العقوبات المفروضة على إيران قد انتهت، حينها سندرك أن المشاكل التي تواجهنا في الصادرات هي عدم وجود بنية تحتية ولوجستية في النقل والشحن على سبيل المثال“، منوها إلى ”عدم امتلاك إيران لأدوات كافية في هذا القطاع، منها السفن والحاويات المثلجة وطرق ترانزيت جيدة مع دول العالم“.

وردا على سؤال حول دور السياسة الخارجية في إضعاف حركة الصادرات الإيرانية، أفاد زادبوم بأنه ”لا شك أن السياسة تتشارك مع الاقتصاد فيما يُمكن أن نسميها بالدبلوماسية التجارية، لكن الدبلوماسية التجارية لإيران ضعيفة“.

وسجلت الصادرات الإيرانية في الربع الأول من العام الجاري تراجعا كبيرا، وذلك في ظل تطبيق العقوبات على طهران، وأبرزها قطاع النفط الذي يُمثل أكبر مصادر الدخل القومي لإيران، في حين أظهرت بيانات الغرفة التجارية للعاصمة الإيرانية، في وقت سابق، أن حجم التجارة وتصدير البضائع غير النفطية سجل تراجعا كبيرا حتى آذار/مارس الماضي، وذلك بعدما انخفض حجم الصادرات من 2 مليار و595 مليون دولار إلى مليار و652 مليون دولار.