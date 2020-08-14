أسعار الذهب تتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 10 أسابيع‎

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا، بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو/ حزيران.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش.

وتراجع المعدن النفيس 4 % منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس/ آذار.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1959.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ”إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس“: ”يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي“.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة، ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وتجاهل الذهب أيضا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبا على الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 % إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 % منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 952.01 دولار وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 2152.50 دولار.