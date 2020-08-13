إيران.. احتراق سفينة بضائع في ميناء جنوب البلاد

قال مسؤول إيراني، الخميس، إن سفينة لحمل البضائع من نوع ”سفاري“ اندلعت فيها النيران بميناء ”غناوه“، بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وقال مدير إدارة الموانئ والملاحة البحرية في ميناء غناوه ”داود بهادري“، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”النيران اشتعلت بعد ظهر اليوم الخميس، في سفينة تحمل بضائع تجارية، عندما رست في ميناء غناوه بمدينة بوشهر“.

وأضاف بهادري: ”فور علمنا بالحريق، عملت سفينتا إطفاء بالميناء مع سيارات محطة الإطفاء التابعة للبلدية وقوارب للقاعدة البحرية في المكان، على احتواء الحريق“.

وقال: ”بالنظر إلى حقيقة أن السفن الأخرى كانت ترسو بجانب هذه السفينة، تم فصلها بسرعة لمنع انتشار النيران“، مشيرا إلى أن ”القوات الشعبية هرعت لمساعدة رجال الإنقاذ، فيما قام عدد منهم بجمع البضائع المتبقية على المياه ونقلها إلى البر“.

وأضاف بهادوري: لم يتم احتواء حريق هذه السفينة بشكل كامل بعد ثلاث ساعات وعملية الإطفاء مستمرة، مؤكدا أن ”سبب الحادث ما زال مجهولا، وبعد إخماد الحريق بالكامل ستعلن النتيجة“.

وميناء غناوه هو أحد الموانئ التجارية المهمة في محافظة بوشهر الإيرانية، ويضم أكثر من 900 سفينة شحن نشطة.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، اندلع حريق هائل في ميناء ”بوشهر“، واشتعلت النيران في سبع سفن، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وتعرضت إيران لسلسلة انفجارات وحرائق متتالية، خلال الفترة الماضية، كان أشهرها محطة ”نطنز“ النووية الواقعة وسط البلاد، والتي حدث فيها انفجار في مطلع يوليو/تموز الماضي.