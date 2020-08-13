تركيا تعلن عن توقيع تفاهمات اقتصادية "مهمة" مع حكومة الوفاق الليبية

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان: إن تركيا ”وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية“.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بكجان مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية الطاهر الجهيمي، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت بكجان أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، موضحة بأن ذلك سيؤدي لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت، ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، مؤكدة أن بلادها قامت بعمل شامل ومهم لحل مشكلات المشاريع والذمم المدينة التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

وأوضحت وزيرة التجارة التركية، أن الوثيقة الموقعة هي بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل، قائلة: نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.

وذكرت بكجان، أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بقيمة بلغت 407 مليارات دولار، في حين أن حجم المشاريع التركية في ليبيا بلغت 28.6 مليار دولار.