الليرة التركية تقترب من مستوى متدن قياسي

تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدنٍ قياسي، اليوم الخميس، بعدما قلل وزير المالية براءت ألبيرق، من أهمية تقلبات العملة، وأكد على قدرتها التنافسية.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية، لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.

وتراجعت الليرة على نحو طفيف إلى 7.3400 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش. وسجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.3650 يوم الجمعة، لتتراجع بنسبة 19% مقابل الدولار الأمريكي، منذ بداية العام، لتكون إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

وقال ألبيرق لقناة ”سي.إن.إن“: إن ”الليرة ستهبط وتصعد“، مضيفا أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف. وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى 2% هذا العام.