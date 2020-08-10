لمواجهة تداعيات سد النهضة.. مصر تقلص مساحات المحاصيل الشرهة للمياه

طالبت الحكومة المصرية، المزارعين بعدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه؛ في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، وخصوصا بناء سد النهضة في إثيوبيا.

وأشار وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي ”الري“ و“الزراعة واستصلاح الأراضي“، إلى أن هناك قرارا صادرا بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، مثل: الأرز، الموز، قصب السكر، مشددا على أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة، خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأكد أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المزروعة عن طريق القمر الصناعي، منوها بأنه من الضروري الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

ولفت إلى أنه تم تناول خطة الموسم الزراعي المقبل، وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم؛ لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي.

وذكر أنه تم توجيه مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، وأنه لن يتم التراجع عن تطبيق العقوبات.

ونوه بأنه تم التوجيه أيضا باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة، خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها.

وكانت مصر والسودان، قد قررتا الانسحاب من أحدث جولة للمفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.