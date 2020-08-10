الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار بفعل نمو الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأمريكية قبيل محادثات تجارة مقررة.

وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 2030.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 2040.80 دولار. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.

وكان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولار يوم الجمعة ثم تراجع نحو 2% مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في تموز/ يوليو.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.“وأضاف أن ”احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما.“

وتراجعت الفضة 0.2% إلى 28.24 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2% مسجلا 972.93 دولار واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولار للأوقية.