رغم اعترافه بأثر العقوبات .. خبير إيراني يحمل النظام مسؤولية انهيار الاقتصاد

قال الخبير في القضايا الاقتصادية في إيران الأستاذ بجامعة العلامة طباطبائي، مهدي بازوكي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده يعاني من مشاكل بسبب جهل المسؤولين، مضيفا أن ”المسؤولين في هرم السلطة في إيران لا يعترفون بمصالح البلاد ولا يشخصونها“.

وأوضح بازوكي في مقابلة مع موقع ”امتداد“ الإصلاحي، أن ”الاقتصاد يتدخل اليوم في السياسة ويعتمد بشكل خاص على السياسة الخارجية، ولو جمع أفضل خبراء الاقتصاد بالعالم وأرادوا رسم سياسة اقتصادية لإيران، فلا يمكنهم فعل ذلك، لأن اقتصادنا منغلق“.

واشار إلى أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية إلا أن بعض المشاكل ترجع إلى الهياكل الإدارية للبلاد، منتقدا في الوقت ذاته ”جهل المسؤولين“.

وتابع الخبير الاقتصادي الإيراني: ”مشكلة عملنا أن من في السلطة، مثل معظم أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام (هيئة حكم أغلبها من رجال الدين)، لا يعرفون العالم جيدا ولا يعترفون بمصالح البلاد، ولو كنت أحد أعضائه لقدمت استقالتي بسبب تهور علاقاتنا الدولية، بما في ذلك رفض الانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF)“.

وكان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، قال أمس الأحد، إن المجمع رفض الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية بشكل كامل، معتبراً الحديث عن إمكانية قبولها نوعا من ”التشويه“.

وقال مصباحي مقدم في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“: ”إذا رأينا اعتماد وتمرير اتفاقية مجموعة العمل المالي لمصلحة الدولة في إيران، فإننا سنوافق عليها، لكننا نعتقد أن مجموعة العمل المالي لا تفعل شيئا سوى الإضرار بالأمة الإيرانية“.

وأشار بازوكي إلى أن أحد الأسباب التي دفعت 24 مليون شخص إلى التصويت لصالح حسن روحاني، للفوز بولاية رئاسية ثانية في أيار/مايو 2017، هو رغبته في التواصل مع المجتمع الدولي، لكن ذلك لم يحدث.

واعتبر بازوكي أن رفض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، أعطى إشارة سلبية للعالم بشأن إيران.

حتى لو فاز بايدن

وانتقد الخبير الإيراني رهان بعض القوى السياسية الداخلية في إيران على خسارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقال ”حتى لو فاز جو بايدن ووافق على إعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، فإنه لن يتحسن اقتصادنا“.

وأضاف أن ”اقتصاد إيران يتبع المتغيرات السياسية، وإذا أردنا التجارة مع العالم، على افتراض فوز بايدن وعودة واشنطن للاتفاق النووي، فإنه من دون قبول لوائح مجموعة العمل المالي الدولية FATF، لا يوجد بلد أو بنك في العالم على استعداد للعمل مع نظام الجمهورية الإسلامية، لأن نظامنا المصرفي يجب أن يتماشى مع العالم“.

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي، اعتبر نائب حاكم محافظة بوشهر للشؤون السياسية، مجيد خورشيدي، أن تجاهل بعض المسؤولين في البلاد أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، ”ممارسة خاطئة“، مؤكداً أن العقوبات قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني وقطعت كل عائدات الحكومة.