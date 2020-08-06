صندوق النقد: نستكشف سبل دعم لبنان ولا بد من المضي في إصلاحات

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يستطلع جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني عقب الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت، وحث السلطات على المضي في إصلاحات.

وحثت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان المجتمع الدولي أيضا وأصدقاء لبنان على ”تقديم يد العون“.

وقالت: ”صندوق النقد يستكشف جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني، من الضروري كسر الجمود في المناقشات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة ووضع برنامج جاد لإقالة الاقتصاد من عثرته وإرساء أسس المساءلة والثقة في مستقبل البلاد.“

ودخلت الحكومة اللبنانية في محادثات مع صندوق النقد في مايو/ أيار بعد التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية، لكن المفاوضات تعطلت في غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك والسياسيين حيال الخسائر المالية الضخمة التي ستتحملها البلاد.