البنك الدولي: مستعدون لتمويل لبنان للتعافي من آثار انفجار بيروت

أعلن البنك الدولي، استعداده لحشد التمويل من أجل لبنان لمساعدته على التعافي من آثار انفجار بيروت.

وقالت مجموعة البنك الدولي، في بيان صدر يوم الأربعاء، إنها ”مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي“.

وأضافت المجموعة أنها ”ستكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة“.

ووقع انفجار ضخم في مستودع على بعد بضعة كيلومترات في ميناء بيروت، يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة 5000، وتشريد ما يصل إلى 250 ألفًا من منازلهم بعد أن مزقت موجات الصدمة الأبواب، وحطمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.