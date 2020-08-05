محافظ بيروت: إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار‎

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قال محافظ بيروت مروان عبود، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت قد تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار‎. وجاء كلام "عبود" خلال مقابلة مع