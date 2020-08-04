انفجار مرفأ بيروت يتلف القمح المخزن في صوامع الميناء

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة لوسائل إعلام محلية الثلاثاء إنه لا يمكن استخدام القمح في الصوامع بميناء بيروت، وإن هناك ”سبعة موظفين مفقودون في الاهراءات“.

وقال الوزير للإعلام المحلي أيضا إن لبنان سيستورد قمحا وأضاف أن البلاد لديها حاليا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.

قتل انفجار هائل في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط بيروت العشرات فضلا عن إصابة أكثر من 3700.

وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى أن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا.

وخرج الناس إلى الشوارع مذهولين تتساقط دموعهم وبعضهم مصابون بجروح يحاولون معرفة ما حدث لأقاربهم.