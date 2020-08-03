الإمارات تعين رئيسين جديدين لمؤسسة البترول ومصرف التنمية

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم الإثنين إن الدولة عينت وزير الطاقة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وعينت الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

وجاء التعيين خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات في أوائل يوليو/ تموز.

وفي إطار التعديل، تولى وزير الطاقة سهيل المزروعي، وزارة مستحدثة باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول التي تتعامل في الوقود بالتجزئة.

وأصبح رئيس (أدنوك) سلطان الجابر، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو أيضا الآن رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل لحكومة أبوظبي.

وأعادت الإمارات هيكلة حكومتها، لإتاحة مرونة أكبر في اتخاذ القرار في أعقاب جائحة فيروس كورونا، والدمج بين كيانات حكومية، وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد والصناعة.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء اعتمد 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية عام 2021.