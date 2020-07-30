أمريكا تدخل رسميا في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو ‎

تراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 32.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشا، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة، الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ”هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا 35%، يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كورونا، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، وعُوّض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو“.

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملا بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.