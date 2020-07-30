تقرير: سقوط القذافي كلف تركيا 18 مليار دولار.. وأردوغان يسعى للتعويض

قالت وكالة ”اسوشييتدبرس“ الأمريكية الخميس، إن الشركات التركية خسرت نحو 18 مليار دولار على شكل عقود بناء وإنشاءات في ليبيا بعد مقتل معمر القذافي، مبينة أن تلك الخسائر هي أحد الأسباب الرئيسة لتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في البلد العربي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشركات التركية فازت بعقود ضخمة خلال فترة حكم القذافي، لكنها خسرت جميع تلك العقود بما فيها العقود الجارية والمستقبلية بعد الثورة التي اطاحت بالقذافي العام 2011، وأدت بعد ذلك إلى مصرعه.

وقالت الوكالة: إن ”تركيا لديها مصالح كبيرة في ليبيا منذ فترة طويلة وخاصة مشاريع الانشاء والبناء، وهي تسعى منذ فترة الى الحصول على فرص مشاريع جديدة بما فيها عقود نفط وغاز وبناء، وفي الوقت نفسه تعويض الخسائر نتيجة ضياع تلك العقود.“

وأشارت الوكالة إلى زيارة وفد تركي ضم مسؤولين ورجال أعمال لطرابلس، إذ قدم الوفد فاتورة تعويض بقيمة أكثر من ملياري دولار على شكل ديون للشركات التركية الموقعة على عقود في السابق نتيجة الدمار الذي أصاب معداتها.

وبينت الوكالة أن الحكومة الليبية وافقت على دفع نحو 1.7 مليار دولار، وهو مبلغ بحاجة للمصادقة النهائية من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي تدعمه تركيا ضد الجنرال خليفة حفتر.

وقالت الوكالة ”هذا يفسر مسارعة أردوغان للتدخل المباشر في ليبيا، إذ إنه يأمل في الحصول على مكاسب اقتصادية كبيرة.“