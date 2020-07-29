العاهل المغربي يعلن ضخ 120 مليار درهم لدعم الاقتصاد بعد أزمة كورونا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن بلاده ستضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد المحلي، لمواجهة انعكاسات وباء فيروس كورونا.

وقال الملك محمد السادس في خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ21 لاعتلائه العرش، إن ”الميزانية التي سيتم تخصيصها لإنعاش الاقتصاد الوطني، تعادل 11% من الناتج الداخلي الخام“، لافتا إلى أن هذه النسبة ”تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداماً في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا“.

وأضاف: ”ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية“.

ودعا العاهل المغربي ”الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط في هذه الخطة، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة“.

ودعا ملك المغرب إلى ”إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية“.

ووفق تقارير رسمية، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2%، وهو الأشد من نوعه منذ 24 عاما، بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.