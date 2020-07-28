الكويت.. حجز ممتلكات شركة بوتيكات المتهمة بغسيل الأموال‎

نفذت النيابة العامة في الكويت، قرار التحفظ على ممتلكات شركة ”بوتيكات“ المتهمة بغسيل الأموال إلى جانب عشرة من مشاهير السوشيال ميديا الذين شغلت قضيتهم وسائل الإعلام على مدى اليومين الماضيين.

وقررت النيابة العامة التحفظ على مستندات لدى الشركة وأجهزة الكمبيوتر العائدة لها، عقب أن توجهت إلى مقر الشركة وقامت بالاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسل الأموال، وفقاً لتقارير محلية.

وأكدت ”بوتيكات“ استعدادها للتعاون مع النيابة العامة والقضاء للوصول إلى حقيقة الاتهام الموجه ضدها، بعد أن نفت وجود أي أنشطة لديها مخالفة للقانون.

وقالت الشركة في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية: ”إنها لا تقبل بأن تكون الكويت مرتبطة بغسل الأموال، مشيرةً إلى التزامها بالمعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر ودائم من خلال تعاملاتها مع جميع الأطراف، فضلاً عن التزامها بتقديم ميزانيات مدققة إلى الجهات الرقابية في الكويت“.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال الشركة ومشاهير بارزين في البلد الخليجي، ومنعتهم من السفر بعد الزج بأسمائهم في قائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء هؤلاء المشاهير وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

ومتابعةً لقضية المشاهير، فقد نقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادرها بأن ”إجمالي أرصدة حسابات المشاهير المجمدة بلغت نحو 30 مليون دينار، ما عدا أرصدة شركة بوتيكات، مشيرةً إلى أن قيمة أصول بعض هؤلاء المشاهير تصل إلى ست أضعاف هذا المبلغ، من عقارات وساعات ومجوهرات ثمينة ويخوت“.

ورجَحت الصحيفة إحالة عشرة مشاهير آخرين إلى النيابة العامة من غير المشاهير العشرة المذكورين، مبينةً أن شبهات غسيل أموال المشاهير تدور حول تجارة الخمور والمخدرات.