مصر.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، عن تحقيق معدل التضخم خلال عام 2019/2020 أفضل مستوى له منذ 14 عامًا، بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية بفضل تراجع أسعار الغذاء.

وأشار المركز الإعلامي في تقرير له إلى أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام سجل 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017، و10.2% عام 2015/2016، و10.9% عام 2006/2007.

ولفت إلى أن الانخفاض الذي شهده معدل التضخم العام جاء بعدما سجل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 شهور خلال العام المالي 2019/2020، ليسجل -1.4% في يونيو / حزيران 2020، و-0.4% في مايو / أيار 2020، و-0.1% في فبراير / شباط 2020، و-0.5% في ديسمبر / كانون الأول 2019، و-1.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، و-1.8% خلال شهري أكتوبر / تشرين الأول وسبتمبر/ أيلول 2019.

ورصد المركز – بحسب التقرير – تسجيل معدل التضخم العام مستوى أدنى من مستهدفات البنك المركزي 9% (±3%) لنهاية عام 2020، حيث سجل معدل التضخم العام 5.6% في يونيو / حزيران 2020، بينما سجل 5.1% في مارس / آذار 2020، و7.1% في ديسمبر / كانون الأول 2019، و4.8% في سبتمبر / أيلول 2019، و9.4% في يونيو / حزيران 2019، و14.2% في مارس / آذار 2019، و12% في ديسمبر / كانون الأول 2018.

ونوه بأن معدل التضخم الأساسي سجل أفضل مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2005، بنسبة 1% في يونيو 2020، مقارنة بـ 10.9% في يونيو 2018، و12.4% في يونيو 2016، و8.8% في يونيو 2014، و7% في يونيو 2012، و6.7% في يونيو 2010، و20.7% في يونيو 2008، و6.3% في يونيو 2006، علمًا بأن معدل التضخم الأساسي قد سجل 3.5% في يونيو 2005.

وتطرق التقرير إلى إشارة وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي، يسهم في احتواء الضغوط التضخمية مما يخفف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.