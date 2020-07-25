بلومبيرغ: هونغ كونغ ستخسر مكانتها كأفضل ملاذ ضريبي بسبب إقليم سويسري

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الجمعة، إن إقليمًا صغيرًا في وسط سويسرا سيحل مكان هونغ كونغ في غضون سنوات قليلة، كأفضل ملاذ ضريبي للشركات؛ نتيجة خطط الحكومة السويسرية خفض الضرائب على دخل الشركات تدريجيًا.

ولفتت الوكالة إلى أن سويسرا أطلقت أخيرًا إصلاحات ضريبية تعتبر الأهم منذ أكثر من 10 سنوات؛ بهدف جذب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيها، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الضرائب على دخل وأرباح الشركات بشكل كبير في عدة مقاطعات وأقاليم.

وأوضحت أن كانتون (إقليم) ”نيدوالدن“ الجبلي وسط سويسرا سيستفيد بشكل رئيسي من تلك الإصلاحات، ما سيؤدي إلى انخفاض الضرائب على دخل الشركات بشكل حاد، ويتسبب في ”خسارة هونغ كونغ لمكانتها كأفضل ملاذ ضريبي للشركات في العالم“.

وأشارت الوكالة، نقلًا عن دراسة لمعهد أبحاث الاقتصاد السويسري، إلى أن الضريبة في ذلك الإقليم ستهبط إلى أقل من 9.8% بحلول عام 2025، وأنه ما لم تبادر هونغ كونغ إلى خفض ضرائب الشركات فإنها ستخسر مكانتها في تلك السنة.

ووفقًا للتقرير، فإن مستوى الضريبة على دخل الشركات في سويسرا سيتراجع من 16.8% إلى 13.5% على المستوى الوطني عام 2025، إلا أنه سيقل عن ذلك المستوى في بعض الأقاليم وخاصة إقليم ”نيدوالدن.“