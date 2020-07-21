بـ750 مليار يورو.. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة "التعافي من كورونا"

قال مسؤولون، إن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا صباح الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأفاد المسؤولون بأن حجم الحزمة 750 مليار يورو، في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل، بـ“التاريخي“.

وأضاف ماكرون في تصريح صحفي، أن ”الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تَعيَّن خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله“.

وتابع أن ”التنازلات كانت متناسبة وضرورية لوضع خطة تعاف ضخمة بما يكفي كي تكون فعالة“، مشيرا إلى أنه ”لا يوجد عالم مثالي لكننا أحرزنا تقدما“.

من جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ”الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق ضخم للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، يظهر أن دول التكتل قادرة على العمل معا حتى خلال أكبر أزماتها، فضلا عن استعدادها لسلك مسارات جديدة في ظروف غير معتادة“.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: ”هذه إشارة مهمة تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهي أنه مع كل الخلفيات المتباينة (لأعضاء التكتل)، فإنه قادر على التحرك والعمل“.

وأضافت المستشارة الألمانية: ”نتائج قمة الاتحاد الأوروبي لا تعكس نهجا مشتركا إزاء القواعد المالية فحسب وإنما تجاه حكم القانون أيضا“.

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة الأمريكية ليسجل 1.1470 دولار.