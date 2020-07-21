دراسة أمريكية تتوقع ارتفاع عدد أصحاب الملايين في السعودية

توقعت دراسة اقتصادية لمجموعة بوسطن كونسلتينغ الأمريكية، نمو عدد أصحاب الملايين في السعودية بنسبة 1.2 % سنويًّا خلال السنوات المقبلة.

وأضافت الدراسة، أن عام 2019 شهد استحواذ أصحاب الملايين على نحو 54.5 % من الثروة في السعودية، بحسب ما أوردته صحيفة ”سبق“ السعودية.

وقالت الدراسة إن السعودية استحوذت على 17.4 % من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019؛ إذ شهدت نموًّا بنسبة 3.5 % سنويًّا لتصل إلى تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2019.

وقال المدير المفوض والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ الشرق الأوسط، مصطفى بوسكا ”على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد، والنظرة غير المستقرة عالميًّا للسنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن السعودية ستستمر في تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة“.

وبينت الدراسة أن العملات والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخليًّا في السعودية؛ إذ استحوذت هذه الفئة على 47.1 % من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2019، بينما يُتوقع أن تكون فئة السندات الأسرع نموًّا بنسبة 11.2 % وصولاً إلى العام 2024.