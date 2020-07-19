"بيزنس إنسايدر": وصول بايدن إلى البيت الأبيض سيؤثر سلبا على أسعار النفط

قال موقع ”بيزنس إنسايدر“، اليوم الأحد، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيكون له تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية.

ويخوض بايدن السباق الرئاسي الأمريكي ضد مرشح الحزب الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات للفوز بولاية ثانية، بعد انتصاره السابق على الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وأوضح الموقع في تقرير، أن انتصار بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية سيكون له تأثير سلبي مرجح على أسواق النفط، في ظل التوقعات التي تشير إلى اتخاذ المرشح الديمقراطي نهجا أقل تشددا ضد إيران، ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ ما سيمهد الطريق أمام تصدير الملايين من براميل النفط الإيرانية للسوق العالمية“.

ونقل الموقع عن حليمة كروفت، مديرة استراتيجية البضائع في ”آر بي سي كابيتال ماركتس“، قولها: ”أحد الأمور التي يتعين التفكير فيها فيما يتعلق بالنفط في عام 2021، هو هوية من سيكون في البيت الأبيض“.

وأضافت: ”إذا وصل جو بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويمكن أن نرى ملايين البراميل النفطية الإيرانية وهي تغزو السوق. سيكون ذلك أمرا مهما للغاية في تحديد مسار النفط خلال العام المقبل“.

وأكدت كروفت أنه في حالة فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه من غير المتوقع أن يتخذ نفس النهج الصارم الذي يتبعه ترامب ضد إيران، وسوف تكون هناك فرصة لإعادة التفاوض من جديد على الاتفاق النووي، وفتح مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران، والعودة مجددا إلى أسواق النفط الدولية.

إلا أن كروفت ألمحت إلى وجود فترة زمنية ستسبق عودة النفط الإيراني إلى السوق، حيث يتعين على المسؤولين الإيرانيين أن يتوقفوا عن أي انتهاكات تخص الاتفاق النووي.

وقالت: ”ولكن إذا كنا نتوقع تعافي أسعار النفط بمستوى يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، خلال العام المقبل، فإن وجود مليون أو مليوني برميل نفط إيراني في الأسواق يمكن أن يؤدي إلى كبح، ولو مؤقت، لمسار ارتفاع الأسعار“.

وأشار موقع ”بيزنس إنسايدر“ إلى أن إيران تملك 14% من احتياطيات النفط العالمية، وقدرة إنتاجية تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا؛ ما يمثل 4% تقريبا من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.