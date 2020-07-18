وزير المالية: مركز الكويت المالي متين ولكن علينا استكمال إصلاح المالية العامة‎

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم السبت، إن مركز الكويت المالي ”متين“ ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة، بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ”ستاندرد آند بورز“، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقال الشيتان في بيان صحفي: إن تعديل النظرة المستقبلية هو ”نتيجة تلقائية“ لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان على إيجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وإيرلندا، وفي مقدمة معظم الدول الخليجية، ”وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة“.