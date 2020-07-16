اتفاق بين الرباط ومدريد ينهي معاناة العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية

توصلت الرباط ومدريد لاتفاق ينهي معاناة مئات العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة ”هويلفا“ الإسبانية.

وأكد بيان صادر عن السفارة المغربية في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس، أن عملية إعادة العاملات الموسميات المغربيات بمنطقة ”هويلفا“ عن طريق البحر، ستنطلق ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سفارة المملكة المغربية بإسبانيا، وبالتعاون مع الحكومة الإسبانية، ستطلق ابتداء من يوم السبت 18 يوليو/ تموز الجاري، برنامجا لعودة نحو 7100 عاملة موسمية مغربية عن طريق البحر، من اللواتي ساهمن في الموسم الفلاحي بـ ”هويلفا“، في إطار برنامج الهجرة الدوري بين البلدين.

وشغلت قضية المغربيات العاملات بحقول الفراولة، الجمعيات الحقوقية بإسبانيا والمغرب، نظرا للظروف المزرية التي تعاني منها العاملات المغربيات، وافتقادهن لأدنى الشروط المعيشية الإنسانية.

ونبّهت هذه الجمعيات، إلى تضاعف معاناة هذه الفئة، خاصة مع سوء معاملتهن وممارسة التمييز بحقهن واستغلالهن اقتصاديا والتحرش بهن جنسيا.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الإسباني للمزارعين الصغار ومربي الماشية في إقليم ”هويلفا“، إنه بعد انتهاء عقد عمل العاملات المغربية في إسبانيا، وجدن هؤلاء النساء أنفسهن عاطلات عن العمل، وغير قادرات على العودة إلى بلادهن.