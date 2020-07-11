كندا تدعم مشاريع تمكين المرأة في مصر بـ10.3 مليون دولار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، اليوم السبت، توقيع اتفاقيتي منحتين مع السفارة الكندية في القاهرة، بقيمة 14 مليون دولار كندي (نحو 10.3 مليون دولار أمريكي)، لصالح قطاع الصحة، والدعم الاقتصادي الاجتماعي، وتمكين المرأة.

وأشارت المشاط، في بيان، إلى أن البرنامج الأول بتمويل كندي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت مسمى ”معالجة الثغرات في الصحة الإنجابية في مصر”، الذي يهدف إلى دعم المرأة عبر زيادة الوعي حول التخطيط للإنجاب، وإتاحة الوصول للخدمات الصحية.

ولفتت إلى أن المشروع الثاني يتم تنفيذه من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، ومتوقع أن يستفيد منه أكثر من 36.3 ألف مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضحت أن تمكين المرأة من شأنه أن يسهم في تحولات كبرى للمجتمع، حيث يعمل عى تعزيز النمو الاقتصادي من عدة نواحٍ، ويسهم في تحقيق الشمول الاجتماعي، والنمو والاستقرار الاقتصادي.

ونوهت إلى أن برنامج التعاون المشترك مع الحكومة الكندية يسرع من عملية المساواة بين الجنسين، ويحقق النمو المستدام.