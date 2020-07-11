ثروة إيلون ماسك تقفز بـ6.1 مليار دولار في يوم

قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ”تيسلا“ الأمريكية، إيلون ماسك، بحجم 6.1 مليار دولار في يوم واحد، ليحتل على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات المرتبة السابعة، بعد أن أصبح صاحب أعلى راتب في الولايات المتحدة وربما في العالم.

وقالت وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، إن هذه القفزة في ثروة ماسك تحققت، أمس الجمعة، بقوة ارتفاع سهم شركة تيسلا للسيارات، بنسبة 11%، ليتقدم في ثروته على وارين بافيت وأيضا على عمالقة التكنولوجيا لاري ايليسون وسيرجي برين.

595 مليون دولار يوميا

ويمتلك ماسك، البالغ من العمر 49 عامًا، حوالي 20% من أسهم تيسلا للسيارات، تشكل الجزء الأكبر من ثروته البالغة 70.5 مليار دولار. كما يمتلك غالبية أسهم شركة ”سبيس اكس“ وبما يقارب 15 مليار دولار.

وتظهر بيانات بلومبيرغ أن أسهم شركة تيسلا صانعة السيارات الكهربائية ارتفعت منذ بداية السنة بنسبة 269%، وهو ما جعله يتقاضى منها راتبا بواقع 595 مليون دولار في اليوم، ليصبح الآن المدير العام الذي يتقاضى أعلى راتب في الولايات المتحدة.

فقاعة أسهم التكنولوجيا

ونقلت الوكالة عن مايك نوفوغراتز مدير محفظة ”الاكسي ديجتال“ تحذيره من أن ”تقييمات شركات التكنولوجيا ترتفع كثيرًا، وأنه يجب على المستثمرين الصغار الخروج من السوق قبل أن ينهار“.

وأضاف نوفوغراتز لتلفزيون بلومبيرغ: ”نحن في حالة من الوفرة غير المنطقية.. هذه فقاعة. الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ، ولكن سوق التكنولوجيا يحقق ارتفاعات جديدة كل يوم. هذه فقاعة مضاربة كلاسيكية“.