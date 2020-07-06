"أوبر" تشتري شركة "بوستمايتس" بـ2.65 مليار دولار‎

أعلنت شركة ”أوبر“، اليوم الإثنين، أنها اشترت شركة تسليم الطعام الناشئة ”بوستمايتس“ بسعر 2.65 مليار دولار؛ لاستكمال خدمتها ”أوبر إيتس“، وتعويض انهيار نشاطها في مجال سيارات الأجرة.

وأسست ”بوستمايتس“ قبل تسع سنوات، وصمدت في وجه منافسين عدة، في قطاع يشهد نموا كبيرا ومنافسة شرسة، ومع الدمج بين منصتي ”بوستمايتس“ و“أوبر إيتس“، سيستفيد المستهلكون من خيار أوسع على صعيد المطاعم والمتاجر، وسيتمتع العاملون في تسليم البضائع بفرص أكبر على ما أكدت ”أوبر“ في بيان.

وتكبدت ”أوبر“، بحسب نتائجها الأخيرة، خسارة قدرها 2.9 مليار دولار، في الربع الأول من السنة، وصرفت نحو ربع إجرائها في أيار/مايو، إلا أن خدمتها ”أوبر إيتس“ لتسليم الطعام استفادت من إجراءات التباعد الجسدي والحجر مع ارتفاع عائداتها بنسبة 53 % لتصل إلى 819 مليون دولار.

وتنوي ”أوبر“ الاستمرار في جعل ”بوستمايتس“ تعمل بشكل مستقل، وتعتبر نشاطات الشركتين متكاملة مع مناطق جغرافية وزبائن مختلفين، على ما أكدت ”أوبر“، التي شددت أيضا على روابط ”بوستمايتس“ المتينة مع المطاعم الصغيرة والمتوسطة، بعدما أبرمت اتفاقات مع 600 ألف مؤسسة في الولايات المتحدة.

وتحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من السلطات، لا سيما الهيئة الناظمة للمنافسة، وتأمل الشركتان بإنجازها في الربع الأول من 2021.