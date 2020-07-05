مؤشر: القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يعاود النمو في يونيو‎

كشف مسح، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، نما في يونيو/ حزيران للمرة الأولى هذا العام، بعدما شهد انكماشًا لأشهر، وذلك مع رفع قيود فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر ”آي.إتش.إس ماركت“ لمديري مشتريات الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 50.4 في يونيو/ حزيران من 46.7 في مايو/ أيار، متخطيًا مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في ”آي.إتش.إس ماركت“، ”عند 50.4 في يونيو/ حزيران، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات، إلى المرحلة الأولى من التعافي في القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف أوين: ”تنبئ إفادات المشاركين بأن الميزانيات مازالت في وضع صعب، إذْ قلصت الشركات مجددًا حجم قوة العمل لديها بشكل كبير، لخفض التكاليف. لذا، قد يكون مسار تعافي سوق العمل طويلًا“.

ويشهد عدد أكبر من الشركات زيادة في الأنشطة، بدلًا من التراجع، في حين أن طلبيات التوريد الجديدة، نمت بأسرع وتيرة في عشرة أشهر“.

وزادت مستويات الإنتاج بأقوي وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة، منذ أغسطس/ آب، مع تحسن الطلب، عقب تخفيف إجراءات الإغلاق العام.