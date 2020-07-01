العجز التجاري للمغرب ينكمش 12% على أساس سنوي في الـ 5 أشهر الأولى من 2020

قال مكتب الصرف الأجنبي، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للمغرب انكمش بنسبة 12% إلى 73.7 مليار درهم (7.58 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف مكتب الصرف في تقرير شهري، أن الواردات انخفضت 16.9% إلى 174.5 مليار درهم، بينما هبطت الصادرات 20.1% إلى 100.8 مليار درهم، مشيرا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط 9.2% إلى 22.9 مليار درهم بفضل انخفاض الأسعار.

وأدى الجفاف إلى هبوط محصول الحبوب في المغرب هذا العام بنسبة 42%، مما أدى إلى قفزة في واردات القمح اللين لتصل إلى 7.8 مليار درهم، وفي واردات الشعير إلى 1.5 مليار درهم.

وما زال قطاع السيارات يتصدر الصادرات الصناعية للمغرب على الرغم من هبوط قدره 39.4% في المبيعات إلى 21.3 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك المخصبات الزراعية (الأسمدة)، 1.6% إلى 20.5 مليار درهم.

وهبطت إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 24.2% إلى 21.6 مليار درهم، في حين تراجعت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج 12.4% إلى 22.6 مليار درهم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة 15.9% إلى 7.2 مليار درهم.