مصر: القرض الجديد من صندوق النقد لن يؤثر سلبيا في حياة المواطنين

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لن يؤثر سلبا على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات أو غيرها.

وقال مدبولي خلال اجتماع للحكومة عبر تقنية الفيديو المرئي، اليوم الأربعاء: "البرنامج الجديد مع صندوق النقد يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".

وأضاف: أن "التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات".

وتابع مدبولي: "تقدمت الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)" مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت.

وكانت مصر قد أعلنت الأحد، أنه تم طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نهاية 2016.