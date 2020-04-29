السعودية تسجل عجزا في ميزانية الربع الأول من العام بمقدار 34 مليار ريال

كشف بيان لوزارة المالية السعودية، أصدرته فجر اليوم، عن عجز في الميزانية بالربع الأول من هذا العام، يصل 34.107 مليار ريال سعودي.

وبلغت مصروفات الربع الأول 226.179 مليار ريال سعودي، فيما بلغت إيرادات الربع الأول 192.072 مليار ريال سعودي.

وكشف البيان تراجع إيرادات النفط خلال الربع الأول 24 % لتصل إلى 128.771 مليار ريال سعودي، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% لتصل إلى 63.3 مليار ريال سعودي.

وتاتي هذه الأرقام، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، التي أدت لإغلاق اقتصادي في المملكة، إضافة إلى إغلاق عالمي، يحدث للمرة الأولى في التاريخ، انعكس على اقتصادات الدول كافة.

كما ساهم تراجع أسعار النفط بسبب زيادة المخزون وتراجع حاد في الطلب، على الإيرادات النفطية للمملكة، وهو ما كانت تواجهه الماكنة الاقتصادية بالإيرادات غير النفطية، إلا أن الأخيرة واجهت العقبات ذاتها، بسبب أزمة كورونا العالمية، وما رافقها من إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي الفيروس كان أبرزها الحجر الصحي ومنع التجول وإغلاق الأسواق.