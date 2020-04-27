توقعات بنفاد احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بحلول يوليو‎

قال محللون بشركة "تي دي سيكيوريتز" للوساطة المالية، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا قد تنفد بحلول يوليو/ تموز المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها.

وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام.

وانخفضت الليرة 14% منذ بداية العام و40% في العامين الماضيين متضررة من عوامل منها تباطؤ النمو والشكوك الجيوسياسية، وتآكلت الاحتياطيات لدى البنك المركزي فيما يرجع السبب إلى حد كبير لتدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل استقرار الليرة التي وصلت قبل حوالي عام إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت تقديرات لمعهد التمويل الدولي في وقت سابق هذا الشهر إلى أن تركيا، التي تأتي في المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم، شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير/شباط.

واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال مؤخرا بالهبوط في الاحتياطيات لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.

وقال كريستيان ماجيو رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في (تي دي سيكيوريتز) إن "البنك المركزي التركي ينفق حاليا حوالي 440 مليون دولار في اليوم، وبذلك المعدل فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، مع استبعاد الذهب، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو/تموز وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول".

وأضاف ماجيو أن "التدخلات في سوق النقد الأجنبي يبدو أنها تتزايد وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يوميا بحلول نهاية مايو/أيار وربما بمعدل أعلى بعد ذلك".