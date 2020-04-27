الإمارات.. إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات الحلاقة في عجمان

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الإثنين، السماح لأصحاب مراكز التسوق والمراكز التجارية ومحلات صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، بإعادة فتح مراكزهم ومحلاتهم، بشرط اتباع دليل القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سمحت الدائرة بإعادة فتح المراكز التجارية من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 9 مساء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في الدليل، في حين منعت فتح نشاط الترفيه العائلي ودور السينما والصالات الرياضية ونوادي اللياقة البدنية وغرف تغيير الملابس وغرف الصلاة ومناطق لعب الأطفال.

ودعت الدائرة أصحاب محلات الصالونات إلى إغلاق محلاتهم خلال برنامج التعقيم الوطني، بالإضافة إلى ضرورة الحجز المسبق عند استقبال الزبائن، واستقبال 30% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحل، ومراعاة التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل متعامل، واقتصار الخدمة على الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط.

كما دعتهم إلى عدم تقديم خدمتهم لكبار السن فوق عمر 60 عاما والأطفال بين 3 سنوات و12 عاما، ودعتهم لاستخدام الأدوات لمرة واحدة مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحّية عند استبدالها، وارتداء الموظفين الكمّامات واستخدام قفاز اليد وغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد كل خدمة، والتنظيف والتعقيم والتطهير للأدوات والمقاعد والمحلاّت يومياً وبشكل دوري.

من ناحيته، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد خير البلوشي: إن "فريق عمل من المفتّشين سيقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للوقوف على تطبيق المراكز التجارية ومحلاّت الصالونات للضوابط المنشورة؛ بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع، وتفادي عرقلة الجهود في مكافحة جائحة فيروس كورونا".

وأكد البلوشي أنه "حال رصد أية حالة عدم التزام سيتم توجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار التجاوزات، وسيتم إغلاقها في حال تكرار عدم الالتزام".