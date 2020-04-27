مصر تستفيد من أزمة كورونا في رفع الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

أكدت مصر أن أزمة فيروس كورونا المستجد، ساهمت في زيادة الطلب على منتجاتها وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم.

وقال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم، بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على وارداتها من السلع الغذائية.

وأضاف القصير في بيان: "في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية، وفُتحت أمامها أسواق جديدة، بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس".

وشدد على أن "مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة، أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة، وذلك حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية".

وتُصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية لكل دول العالم سنويًا، وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام الحالي 2020، نحو 2.2 مليون طن، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.